Третьяковская галерея начинает впускать посетителей по сеансам

Сеансы запланированы на каждые полчаса, сообщила пресс-служба галереи.

К открытию в музее были обеспечены все необходимые меры безопасности, говорится в сообщении.

В пятницу, 3 июля, открываются Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу. Кроме того, начинают работу малые музеи.

Продлена работа выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», развернутая в Западном крыле Новой Третьяковки. В экспозицию вошли работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников.

Впервые на выставке представлены произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Среди них «Царевна-лягушка», «Три царевны подземного царства» и «Иван-царевич на Сером Волке».

В здании на Крымском Валу открывается выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». Сорокин и Смирнов передали галерее в дар более 100 произведений современных молодых художников, среди которых работы Таус Махачевой, Виктора Алимпиева, Алисы Йоффе, Давида Тер-Оганьяна и многих других.