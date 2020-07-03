«Петергоф» открывает сезон фонтанов без праздника

03.07.2020
Открытие Государственного музея-заповедника «Петергоф» было перенесено с конца апреля на июль из-за ограничений в связи с пандемией. При этом традиционного праздника фонтанов на пуске не будет, отметили в ГМЗ.
Нижний парк, парки Александрии и Ораниенбаума будут доступны для посетителей с особыми ограничениями, говорится в сообщении.
«Фонтаны полностью готовы к летнему сезону», – цитирует пресс-служба слова гендиректора ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой. По ее словам, открытие парков готовилось около двух месяцев.
По новым правилам посетители при покупке билета онлайн должны указать время своего посещения парка, а также должны во время прогулок носить защитные маски. В туалетах парка установлены дозаторы с антисептиками.