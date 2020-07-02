Верховный суд Турции разрешил Эрдогану сделать собор Святой Софии мечетью

Об этом пишет греческое издание Оrthodox Times.

В соответствии с вердиктом судей, древний византийский собор в нынешнем Стамбуле может изменить свой статус согласно указу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана,

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года, которым собору был присвоен статус музея, остается законным. Однако действующий президент имеет право решить вопрос об изменении статуса.

Как предполагают турецкие СМИ, первая мусульманская служба в Софии может состояться уже 15 июля.

Дискуссия о будущем собора Святой Софии в Стамбуле возобновилась после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме состоялось чтение Корана. Вслед за этим Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения Софии в мечеть.