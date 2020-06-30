Под пирамидой ацтеков в древнем Теотиуакане нашли пещеру глубиной 15 метров

Находка может изменить представление об архитектуре и назначении древнего города, пишет S ciencedirect.

Высота пирамиды Луны составляет 43 метра и делает ее второй по величине в древнем городе. Пирамиду возвели между 100 и 450 годами нашей эры для церемоний и ритуальных жертвоприношений людей и животных, говорится в сообщении.

Площадь перед пирамидой использовалась для астрономических наблюдений, а также была политическим и социально-экономическим центром, полагают ученые.

Сооружение находится в конце аллеи мертвых у подножия горы Серро-Гордо. Ученые считают, что это символизирует связь между самой аллеей и подземным миром. Сама гора при этом выступает в качестве «якоря» земной жизни.

Под пирамидой Луны уже давно нашли рукотворные тоннели, как и под пирамидами Солнца и Кецалькоатля. Чаще всего тоннели выкапывали в процессе добычи строительных материалов, а затем использовались для культов смерти и подземного мира.

Однако электротомография, специальные съемки и неинвазивные геофизические методы позволили ученым найти под пирамидой Луны естественную пустоту. Проанализировав электрическое сопротивление грунта под сооружением, ученые пришли к выводу, что это частично заполненная пещера глубиной около 15 метров. По мнению экспертов, пещера была важным центром для первых поселенцев, которые строили Теотиуакан между I и VII веками нашей эры.