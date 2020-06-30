Сыгравший в «11 друзей Оушена» американский актер Карл Райнер умер в 98 лет

Об этом во вторник сообщил портал TMZ .

Райнер был также режиссером и продюсером. Он получил награду «Грэмми» и девяти премий «Эмми».

Самую большую известность в США актер получил благодаря комедийному сериалу «Шоу Дика Ван Дайка». В нем он был сценаристом и актером.

Российскому зрителю актер известен по роли Сола Блума в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» (2001), «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). Райнер также участвовал в сериалах «Доктор Хаус», «Парки и зоны отдыха», и озвучивал мультфильм «История игрушек 4».

Как стало известно, актер ушел из жизни в понедельник, находясь в кругу семьи.