Пожар в драмтеатре Владимира привел к отмене фестиваля с участием 26 театров

Об этом ТАСС сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Всероссийский театральный форум – Фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» должен был состояться во Владимирском академическом театре драмы в сентябре 2020 года в шестой раз.

Однако 20 июня в здании театра произошло возгорание, площадь которого составила 500 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

По предварительным сведениям, возгорание началось в ходе электромонтажных работ. В результате возгорания пострадала отремонтированная сцена, зрительный зал и фойе театра.

«Фестиваль будет oднoзначнo oтменен, этo уже oчевиднo. Средства, вoзмoжнo, будут перенаправлены на прoект вoсстанoвления театра», – отметила Бирюкова.