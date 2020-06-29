Левитановский центр под Ивановом представит редкие работы Дали с иллюстрациями к Библии

Экспозиция откроется 2 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Редкие работы Сальвадора Дали переданы на экспозицию из частного итальянского собрания. Они представляют собой масштабную графическую серию Biblia Sacra, включая в себя иллюстрации к Ветхому и Новому Завету.

«В полном объеме этой серии нет ни в одном российском музее, что позволяет назвать данный проект уникальным», – сообщает пресс-служба.

Предложение проиллюстрировать издание Библии Дали получил от своего друга, итальянского коллекционера Джузеппе Альбаретто в 1963 году. Книгу благословил сам папа римский.

В сборник вошли 105 акварельных рисунков, изображающих самые известные библейские сцены. В 1964–1967 годах они были переведены в литографии. Выставка будет работать в Плесе до 13 сентября 2020 года.