Екатерининский и Александровский парки Царского Села откроются 3 июля

Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

В связи с эпидемиологической ситуацией музей обязан соблюдать «стандарт безопасности», согласованный с региональным управлением Роспотребнадзора. Поэтому парки работают по временным правилам посещения, отмечается в сообщении.

При прогулке рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, избегать встречных потоков на парковых дорожках.

В Екатерининском парке для посетителей действуют три входа: рядом с Лицейской аркой, у павильона «Эрмитажная кухня» и у Орловских ворот.

Можно прогуляться по Камероновой галерее и Собственному садику, проехать на пароме по Большому пруду. Музей организует экскурсию по парку, численность группы – не более пяти человек. На данном этапе снятия ограничений все парковые павильоны закрыты.

Приобрести билеты в Екатерининский парк можно двумя способами: в кассах и онлайн. Онлайн-билеты с открытой датой (они действительны до 18 октября) можно купить на официальном сайте музея-заповедника www.tzar.ru в разделе «Билеты». Билет предназначен для однократного посещения парка.

Рядом с кассами на случай очередей установлены стенды с QR-кодами, которые «ведут» на покупку билетов онлайн. В кассах рекомендуется расчет банковской картой.

При покупке билета онлайн и в кассах нужно указать/предъявить документ, подтверждающий льготу, и обязательно иметь его с собой в день посещения. Цена входного билета – 150 рублей.

В Александровском парке вход свободный, для посетителей действуют входы около Лицея, на Фермской дороге (Арсенальная просека), у Александровского дворца, со стороны поселка Александровская (Елевая аллея Александровского парка), у Розовой караулки (напротив Института Турнера) и у Большого китайского моста.

На территории парков оборудованы стенды с информацией о новых правилах посещения.

Музей будет проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей, которые нужно обрабатывать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Для музея открытие парков – первый этап. «Верим, что в обозримом будущем мы сможем открыть для посещения Екатерининский дворец, Ратную палату, экспозицию «Придворный экипаж» и парковые павильоны. Надеемся на понимание посетителей и верим, что сможем вместе преодолеть сложности этого непростого времени», – говорится в сообщении.