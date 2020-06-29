Рядом с музеем Блока в Петербурге будет установлен его памятник

Об этом сообщил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев на заседании Комитета по градостроительству и архитектуре.

Соответствующие изменения в городское законодательство, которые позволят установить памятник поэту Александру Блоку рядом с его музеем-квартирой на улице Декабристов, одобрило правительство Санкт-Петербурга.

Как пояснил Григорьев, градостроительный регламент предусматривает ограничения на установку новых памятников в историческом центре. Поэтому для согласования установки такого памятника потребовалось внести поправки.

По его словам, одновременно с решением об установке памятника планируется создать проект, а впоследствии провести работы по благоустройству всей территории бульвара.