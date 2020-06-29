В Турции нашли следы древнего царства победителей царя Мидаса

О находке ученых сообщил портал sciencealert.com.

В ходе экспедиции ученые Чикагского университета США обнаружили камень с надписями на лувийском языке. Этот древний индоевропейский язык относился к анатолийской ветви, на нем говорили в этом регионе с XV века до н. э.

После расшифровки и перевода надписей выяснилось, что в них говорится о победе некоего народа над царём Мидасом. По легенде, царь Хартапу завоевал царство Мидаса Фригию.

Как показал анализ, надпись была составлена в конце VIII века до н. э., что соответствует историческим сведениям о времени правления Мидаса.

Пока еще учёным неизвестно название самого царства победителей и его столица. По мнению экспертов, их государство существовало между XIV и VI в. до н. э., что делает столицу неизвестного государства одним из крупнейших древних городов Турции в эпоху бронзового и железного веков.