В Ленобласти открылся фестиваль «Киношлягеры Андрея Петрова»

Открытие смотра транслировалось в прямом эфире на странице оркестра «ВКонтакте».

Музыкальный фестиваль начался в Приозерске. Открыл его фестиваль симфонический оркестр «Таврический», исполнивший произведения в классическом исполнении и композиции в новой аранжировке.

Музыканты оркестра во главе с дирижером Михаилом Голиковым исполнили произведения композитора к фильмам «Старая, старая сказка», «О бедном гусаре замолвите слово» и другим кинолентам. Солистами концерта были внучка Андрея Петрова, дважды лауреат театральной премии «Золотая маска» Манана Гогитидзе, актер музыкального театра Иван Ожогин и солистка Мариинского театра Ольга Пудова.

Фестиваль организован Фондом Андрея Петрова вместе с симфоническим оркестром «Таврический», являющимся единственным участником фестивальных мероприятий. Смотр впервые прошел в 2019 году в городах Ленинградской области при поддержке регионального Комитета по культуре.