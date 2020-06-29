«Мелодия» отметила 90-летие Каретникова премьерой записи его Четвертой симфонии

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Запись Четвертой симфонии представляет первое в СССР исполнение советского композитора-нонконформиста Николая Каретникова. «Премьера в СССР состоялась благодаря Геннадию Рождественскому, чье вступительное слово звучит перед началом симфонии», – говорится в релизе.

Симфония, написанная в 1963 году, впервые прозвучала в 1967 году в рамках фестиваля «Пражская весна». Премьера в СССР состоялась спустя 22 года.

Произведение было написано Каретниковым как музыка для балета «Геологи», заказанного Большим театром. Когда композитор получил либретто, он решил написать именно симфонию – сложное по языку произведение в додекафонной технике, при этом предназначенное для хореографической постановки, отметили в компании.

К концу 1962 года симфония была почти готова и принята постановщиками. Однако после посещения Никитой Хрущевым выставки в Манеже идеологическое давление на культуру усилилось, поэтому балет с додекафонной музыкой даже не показали цензорам.

Издание опубликовано на площадках Apple Music, «Яндекс.Музыка», YouTube, Spotify. Премьеру поддержал Фонд Николая Каретникова.