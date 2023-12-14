Актер Педро Паскаль возглавил рейтинг звезд уходящего года

Платформа IMDb назвала актера Педро Паскаля главной звездой уходящего года.



Трехкратный номинант на премию «Эмми» возглавил рейтинг STARmeter, куда вошли сто лучших актеров.



Самым популярным фильмом года по версии платформы стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Список сериалов возглавил проект «Одни из нас», главную роль в котором сыграл Педро Паскаль.



Рейтинг составлен с учетом анализа количества посещений страниц знаменитостей на сайте. В топ-10 актеров вошли также Мэри Элизабет Уинстед, Ана де Армас, Дженна Ортега, Белла Рэмси, Марго Робби, Ребекка Фергюсон, Кэти Сакхофф, Карла Гуджино, Киллиан Мерфи.









Фото: The Tonight Show starring Jimmy Fallon/YouTube