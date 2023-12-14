Композитор Юрий Красавин госпитализирован после падения в Москве

Композитор Юрий Красавин госпитализирован после падения в Москве

14.12.2023

Российский композитор Юрий Красавин экстренно госпитализирован после падения.

Инцидент произошел в гостинице «Марриотт», передает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 70-летний композитор получил серьезную травму после падения. Музыкальному деятелю вызвали «скорую». Врачи, прибывшие на место, диагностировали перелом и госпитализировали Красавина.

Юрий Красавин — автор множества фортепианных сочинений, пьес для детей, сонат, музыки к фильмам и балетам, спектаклям.


 Фото: Pixabay.com