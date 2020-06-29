Третьяковка приглашает в летнюю онлайн-школу для юношества

Акция пройдет с 6 по 12 июля, сообщает пресс-служба галереи.

К обучению приглашаются молодые люди от 14 до 18 лет. Им предлагают познакомиться с музейными профессиями, пообщаться с сотрудниками Третьяковки и создать свой музей мечты в рамках нового проекта Третьяковки – летней проектной онлайн-школы «Я открываю музей мечты!».

Участников ждут 6 сотрудников Третьяковки – кураторы, продюсер, хранитель, музейщик, медиахудожник – с увлекательными рассказами о своих профессиях и 5 кураторов, которые будут работать вместе с гостями над проектом музея-мечты.

Общение с другими участниками и кураторами будет идти в сообществе онлайн-школы «Вконтакте».

Татьяна Гафар, начальник службы развития малых музеев Третьяковской галереи, расскажет о том, когда возникли музеи и как менялась их роль в обществе, что такое современный музей, какие задачи стоят перед музейщиками сегодня.

Иван Антонов, сокуратор выставки «Русские сказки. От Васнецова до сих пор» (2020), расскажет, какие типы музеев существуют, как произведения попадают в музейное собрание, как создать музейную экспозицию.

Светлана Капырина, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX –начала ХХ века, расскажет, чем занимается хранитель в музее, что хранится в запасниках Третьяковки, а что демонстрируется в экспозиции, как сформировалось самое известное мировое собрание русского искусства.

Дарья Пыркина, кандидат искусствоведения, куратор и специалист по современному искусству; Дмитрий Морозов, медиахудожник, участник крупнейших выставок и фестивалей, расскажут о работе куратора, как создать произведение искусства на основе специфики конкретного места, что такое художественное исследование и каков его результат.