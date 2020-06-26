Актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина умерла в 81 год

Об этом сообщили в пресс-службе театра в пятницу.

Замотина была актрисой Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Сыграла роли в таких фильмах, как «На войне как на войне» (1968), «Пятый десяток» (1983), «Торможение в небесах» (1989).

«Мы потеряли родного человека. 24 июня на 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Замотина. Ее яркая судьба в нашем театре сложилась на наших глазах. Скорбим вместе с родными и близкими», – говорится в некрологе.

Ирина Замотина окончила в 1963 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в этом же году она вошла в состав труппы Ленинградский театр имени Ленсовета.

В творческой биографии актрисы более 25 ролей, сыгранных в театре. В их числе Бьянка в «Укрощении строптивой» Уильяма Шекспира, Оля в «Тане», Лика в «Моем бедном Марате», Ганка в «Щедром вечере» Вратислава Блажека, Клара в «Пигмалионе» Бернарда Шоу и другие роли.