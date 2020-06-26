Премьера состоялась на YouTube-канале студии, сообщает пресс-служба.

Второй сезон обновленного мультсериала начнется с серии «Банный день». В ней рассказывается о том, как кот Матроскин временно лишился своей полосатости.

Новые серии «Простоквашино» стартовали весной 2018 года, первый сезон завершился в апреле. Действие мультфильма идет уже в современности. Кроме дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина в сюжете появились новые персонажи, в том числе маленькая сестра дяди Федора, а также ее няня.

«По сюжету, герoям прихoдится стoлкнуться с нетривиальнoй ситуацией: пoсле тoгo, как Матрoскин принял банные прoцедуры с нoвым шампунем няни Маргариты Егoрoвны, внешний oблик Кoта лишился свoегo oпределяющегo oтличия – пoлoсатoсти», – рассказали в пресс-службе.

Новые серии мультсериала собрали на официальном YouTube-канале студии в общей сложности более 160 миллионов просмотров.