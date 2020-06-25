Мариинский театр представит онлайн-концерт «Культурный мост памяти»

Трансляция пройдет 25 июня в 20:00 на mariinsky.tv, сообщает пресс-служба театра.

Концерт-послание «Культурный мост памяти» посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны, он будет показан совместно с международным культурным проектом «Русские сезоны».

Запись будет транслироваться на многочисленных стриминговых сервисах по всему миру, а сочинения композиторов России, Германии, Франции, Великобритании и США станут тем культурным мостом, который соединит их, говорится в сообщении.

В концерте принимают участие музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра – как известные, так и молодые артисты, солистка оперной труппы Елена Стихина (сопрано) и хореограф Владимир Варнава, который поставил и исполнил небольшой номер специально для этого проекта. К ним присоединятся прославленный российский пианист Денис Мацуев и немецкий виолончелист Йенс Петер Майнц, а один из номеров прозвучит под управлением Валерия Гергиева.

Основу программы составили произведения, написанные в период Второй мировой войны композиторами из России, Франции, Великобритании и США. Прозвучат фрагменты из Секстета для духового квинтета и фортепиано Франсиса Пуленка, Струнного квартета № 2 Бенджамина Бриттена, вокального цикла «Двенадцать стихов Эмили Дикинсон» Аарона Копленда, Седьмая фортепианная соната Сергея Прокофьева в исполнении Дениса Мацуева, а также Сюита для виолончели соло № 5 Иоганна Себастьяна Баха и прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси.

«Музыка и искусство, культура в целом, всегда сближали народы. Этим концертом-посланием, который будет адресован всему миру, мы хотим еще раз подчеркнуть, что человечество должно сделать все возможное, чтобы никогда больше не повторились страшные события Второй мировой войны, которые имели место 75 лет назад. А музыка, то прекрасное и высокое, что создавали и создают великие композиторы, поможет нам как можно лучше прожить наши жизни», – отметил Валерий Гергиев.