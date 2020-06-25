Британский археолог-любитель нашел свинцовый слиток с надписью времен Рима

Об открытии пишет Ancient Origins .

В ходе поисков в поле возле города Рексхэм в Северном Уэльсе мужчина по имени Роб Джонс с помощью металлоискателя нашел большой слиток металла, надписанный на латыни и датированный временем римского владычества. Он оповестил о своей находке местного офицера находок из музея Рексхэма, как этого требует закон. Затем команда местных экспертов исследовала слиток.

Длина артефакта составляет около 0,45 метра, вес – 63 килограмма. Слиток относится к типу, известному из источников как «свинья». На данный момент в Британии было найдено только 100 подобных слитков.

Шахты римской провинции Британия были одной из причин, по которой император Клавдий вторгся на остров, они давали золото, серебро, железо и прежде всего свинец, который римляне использовали в акведуках и сантехнике, что позволило им развивать города и сельское хозяйство.

Эксперты заинтересовались надписью на слитке. Оказалось, что это отлитая латинская надпись с упоминанием Маркуса Требеллиуса Максимуса, губернатора провинции Британия с 63 по 69 г. н.э. Он был губернатором Великобритании сразу после разгрома восстания королевы Боудикки. Это кровавое восстание было самым серьезным испытанием для Рима в течение почти четырех веков его правления в Британии.

Слиток был куплен местным городским советом при поддержке спонсоров и будет выставлен в музее Рексхэма. По словам члена городского совета Хью Джонса, приобретение позволит разместить слиток в городе, ближайшем к месту, где он был потерян и вновь открыт. В скором времени на этом месте начнутся раскопки.