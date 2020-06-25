«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Сотворившая чудо» Северского театра для детей и юношества

Трансляция прямого эфира состоится 25 июня в 19.00, сообщила пресс-служба программы.

Спектакль поставлен по пьесе Уильяма Гибсона, в основе которой лежит история Хелен Келлер, потерявшей зрение и слух в возрасте полутора лет. Обучившись ручной азбуке (языку глухих, передаваемому через осязание), она окончила Кембридж, затем университет Рэдклифф (часть Гарварда).

«Будучи слепоглухой, Хелен прожила невероятно интересную жизнь, стала автором семи книг, ездила по всей Америке, выступала с лекциями. Что это, если не чудо? На сцене воплощается не просто необычная история необычного человека, а "экспансия разума", своеобразная интеллектуальная авантюра, на которую не решился даже сам автор пьесы Уильям Гибсон», – говорится в описании спектакля.

Режиссер-постановщик – Александр Загораев. Художник-постановщик – Леонид Пантин. Художник по свету – Наталия Гара. Композитор – Алексей Батраков. Постановщик пластических этюдов – Екатерина Попкова.

Роли исполняют Лана Девяшина, Наталья Гитлиц, заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Жанна Морозова и другие актеры.

Премьера состоялась 13 октября 2017 года. Продолжительность спектакля 1 час 55 минут.