Театр на Таганке возобновит репетиции спектакля «Спутники»

25.06.2020
Спектакль «Спутники» поставлен режиссером Денисом Хуснияровым по повести Веры Пановой.
По словам Хлыстова, в спектакле будут задействованы девять артистов. В настоящее время они уже вернулись из отпуска и сдали тесты на антитела к коронавирусу, уточнил он.
К повести Веры Пановой «Спутники» театр решил обратиться в честь 75-летней годовщины Победы. Повесть получила известность по художественному фильму «На всю оставшуюся жизнь», который снял в 1965 году советский режиссер Петр Фоменко к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В фильме сыграли Валерий Золотухин, Валентин Гафт, Нина Ургант, Маргарита Терехова и Алексей Эйбошенко.