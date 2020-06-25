Театр на Таганке возобновит репетиции спектакля «Спутники»

Актеры приступят к работе 29 июня, сообщил ТАСС пресс-атташе театра Егор Хлыстов.

Спектакль «Спутники» поставлен режиссером Денисом Хуснияровым по повести Веры Пановой.

По словам Хлыстова, в спектакле будут задействованы девять артистов. В настоящее время они уже вернулись из отпуска и сдали тесты на антитела к коронавирусу, уточнил он.

К повести Веры Пановой «Спутники» театр решил обратиться в честь 75-летней годовщины Победы. Повесть получила известность по художественному фильму «На всю оставшуюся жизнь», который снял в 1965 году советский режиссер Петр Фоменко к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В фильме сыграли Валерий Золотухин, Валентин Гафт, Нина Ургант, Маргарита Терехова и Алексей Эйбошенко.