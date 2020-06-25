Переезд «Крестов» вдохновил режиссеров на съемки цикла об истории русских тюрем

Об этом Сергей Мирошниченко рассказал ТАСС накануне своего 65-летнего юбилея.

Кроме того, документалист продолжает работу над проектом «Рожденные в СССР», героями которого станут 35-летние. По его словам, в фильме будет эпизод, посвященный коронавирусу

«Также я в качестве продюсера готовлю цикл документальных фильмов об истории русских тюрем. На нашей студии "Остров" создали замечательную работу "Кресты", ее уже отобрали на Варшавский кинофестиваль, где состоится европейская премьера. Это фильм с современными героями и экскурсом в историю», – рассказал режиссер.

Снять фильм «Кресты» вдохновил режиссера Ангелину Голикову переезд петербургской тюрьмы на новое место. По словам Мирошниченко, создание цикла об истории тюрем планируется обсуждать с одной из интернет-платформ. Часть серий цикла также снимет Голикова.

«Кресты» – один из старейших в стране следственных изоляторов, находившихся на берегу Невы в центральной части города. В 2017 году тюрьма переехала в новый комплекс в Колпино.

По официальный данным, в стенах «Крестов» в разные годы содержались Лев Троцкий, Лев Гумилев, маршал Константин Рокоссовский и другие известные личности.