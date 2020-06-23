В Кургане воссоздадут языческое святилище и сделают его туристическим объектом

Об этом пишет «Уральский меридиан».

Раскопками объекта «Савин 1», на базе которого планируется воссоздать капище, занималась автор многочисленных научных работ об истории энеолита и бронзового века степных и лесостепных районов Урала и Западной Сибири, кандидат исторических наук Тамила Потемкина.

В своей статье «Святилища энеолита и бронзового века Западной Сибири как источник астрономических знаний и космологических представлений в древности» она описала систему культов бронзового века, в центре которых были коллективные жертвоприношения, тесно связанные с календарной обрядностью.

Чтобы приносить жертвоприношения в строго определенный период, древние люди создавали свои календари, основываясь на астрономических и космологических представлениях. Чтобы обеспечить их точность, на Савине были установлены столбы, по которым язычники определяли время для жертвоприношений.

К числу самых исследованных святилищ эпохи энеолита на территории северолесостепного и южно-таежного Тоболо-Иртышья относятся Савин 1, Слободчики 1 в Белозерском районе Курганской области и Велижаны 2 в 40 километрах к северу от Тюмени. Особенностью планировки всех трех культовых комплексов является круглоплановая архитектура с кольцевыми рвами и столбовыми конструкциями.