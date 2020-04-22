Мариинский театр поддержит своих артистов в период отмены концертов

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Об этом худрук Мариинского театра Валерий Гергиев сообщил в беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым в Instagram.

По словам Гергиева, Мариинский театр в Петербурге поддержит всех своих артистов, в том числе контрактников, в период вынужденной отмены концертов из-за пандемии коронавируса. По его словам, этот период несет риск для огромного количества артистов.

Более искушенные артисты не могут сразу впасть в уныние, но люди, зависящие от количества контрактов, переживают сильнейший удар, отметил Гергиев. По его словам, Мариинский театр уже давно готовился к подобной проблеме и решил поддержать всех, кто работает в театре.

«Мы будем помогать артистам, которые рассчитывали на эти работы. Пройдет время, все нормализуется, и они будут знать, что в Мариинском театре о них не думали как о посторонних. Это для меня тоже очень важно», – подчеркнул Гергиев в ходе онлайн-встречи.