Певец Юсиф Эйвазов проведет серию онлайн-встреч с артистами и музыкантами

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Трансляции пройдут в рамках проекта «Разговор с интересными людьми», сообщила пресс-служба концертного агентства Berin Iglesias Art.

В числе гостей певца будут выдающиеся исполнители классической музыки, киноактеры, звезды шоу-бизнеса, промоутеры и продюсеры, пообещал Эйвазов.

Интервью будут транслироваться два раза в неделю, по средам и субботам. Первым гостем певца станет худрук Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, их беседа состоится в среду в 16:00 мск.

Затем в 18:15 мск Эйвазов встретится со скрипачом Максимом Венгеровым. Также состоятся онлайн-встречи с Денисом Мацуевым, Пласидо Доминго, Эльчином Азизовым, Екатериной Семенчук, Еленой Стихиной, Игорем Бутманом, Максимом Мироновым и многими другими.

Все трансляции будут представлены в личном Instagram певца yusif_eyvazov_official, пояснили в пресс-службе. Также сообщается, что Эйвазов готов ответить на вопросы от пользователей.