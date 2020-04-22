Перфоманс 1979 года вдохновил семь музеев на проект «Художники на карантине»

Саня Ивекович. Треугольник 2000+ . 1979

16 художников создадут во время самоизоляции искусство для своих балконов, пишет L’Internationale.

В число музеев-инициаторов проекта вошли Центр искусств Королевы Софии в Мадриде и Музей современного искусства M HKA в Антверпене, объединенные в сообщество L’Internationale. В рамках акции «Художники на карантине» (Artists in Quarantine) они заказали шестнадцати художникам, находящимся в самоизоляции, создание произведений искусства для их балконов.

С того момента, как многие страны объявили о карантинных мерах в связи с распространением коронавируса, это первая крупная некоммерческая инициатива. Идею для проекта дал 18-минутный перформанс Сани Ивекович «Треугольник» (1979), целью которого было выразить протест против визита президента Югославии Тито в Загреб. В тот раз художница провела перформанс на своем балконе.

Художникам предлагается ответить на вопрос: «Есть ли у домашнего пространства потенциал для провокативного публичного заявления, наподобие как у балкона Ивекович в конце 1970-х?» Художественные ответы мастеров будут публиковаться в онлайн дважды в неделю два месяца. Площадкой для публикации станет Instagram объединения L’Internationale с хэштегом #ArtistsinQuarantine.