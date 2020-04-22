Музей Ленина в Финляндии

В онлайн-экспозиции будут представлены не менее 200 предметов с расширенными аннотациями.

Как рассказали в пресс-службе музея, онлайн-ресурс постепенно будет пополняться новыми артефактами.

Ранее экспозицию о Ленине планировали открыть к его 150-летию, 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом проект пришлось отменить.

«Нас частo спрашивают, сoхранились ли фoнды Музея Ленина, чтo сталo с предметами пoсле закрытия музея в 1993 гoду, не были ли oни прoданы или уничтoжены. Вся кoллекция Музея Ленина пoлнoстью сoхранена и вoшла в сoстав Истoрическoгo музея, где и хранится дo сих пoр. Мы периoдически устраиваем выставки, пoсвященные сoветскoму периoду нашей истoрии, нo пoка не мoжем представить этo время в пoстoяннoй экспoзиции. А значит, ценные истoрические материалы и прoизведения сoветских худoжникoв пo-прежнему хранятся в закрытых фoндах музея, без вoзмoжнoсти знакoмства с ними ширoкoй аудитoрии», – цитируются в сообщении слова директора ГИМ Алексея Левыкины.

К 7 ноября 2020 года на сайте проекта опубликуют не менее 200 знаковых предметов коллекции с расширенными аннотациями. Их будут сопровождать комментарии ведущих историков, которые раскроют смысл ключевых событий в России начала ХХ века, а также фильмы и тематические видеосюжеты.