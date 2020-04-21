Алтайские петроглифы каменного века оказались похожи на рисунки из Франции и Монголии

Результаты исследования ученых публикует «Наука в Сибири».

Группа ученых новосибирского Академгородка вместе с коллегами и зарубежных университетов изучила древние петроглифы плато Укок на Алтае. Как выяснилось, изображения сделаны практически в том же стиле, что и рисунки, найденные на скалах Франции и в монгольских степях.

Необычные петроглифы были найдены на пологих камнях в середине 1990-х годов неподалеку от кургана, в котором находилась мумия известной алтайской принцессы. Высеченные фигурки изображали лошадей, козлов, быков, оленей и мамонтов.

Через десять лет похожие рисунки были найдены в долинах рек Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа на северо-западе Монголии. Сравнив монгольские петроглифы с классическими наскальными рисунками мамонтов из пещер Франции, ученые выявили значительное сходство – все они оказались стилистически близки классическим памятникам наскального искусства Западной Европы.

Алтайские и монгольские находки характеризуют реалистичность, нарочитая незавершенность и минимализм, отсутствие перспективы и статичность, часто присущие изображениям палеолита. Сходство в том, как древние художники изображали голову и конечности копытных животных, навело ученых на мысль, что перед ними не два отдельных стиля, а разные приемы одного канона, очень схожего с классикой палеолитического искусства, датируемой диапазоном от 23 до 19 тысяч лет назад.