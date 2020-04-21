В Венеции начали открываться книжные магазины и библиотеки

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Учреждения открывают двери только на несколько часов два раза в неделю, сообщает Vvox.

На входах в помещения вывешены правила посещения, предписывающие обязательное ношение маски, обработку рук и соблюдение социальной дистанции. Для пожилых людей выделены специальные часы.

Владельцы магазинов заявили журналистам, что довольны потоком посетителей. «За день нас посетили 40 человек», – рассказал один из них. По его словам, клиенты предпочитают графические романы, детские книги и очерки.

В то же время владельцы книжных магазинов обращаются к посетителям с призывом остаться дома, пользоваться онлайн-каталогом и службой доставки.

На ослабление карантинных мер правительство Италии решило пойти с 14 апреля. На следующий день в Милане открылись книжные лавки и магазины для детей, начал ходить общественный водный транспорт — вапоретто, заработали все ранее закрытые продуктовые магазины.