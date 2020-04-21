О результатах исследования археологов сообщает Archaeopress.

Как установили ученые, перед смертью мужчина перенес сложнейшую для своего времени операцию на голове, от которой на его черепе осталось несколько аккуратно просверленных отверстий диаметром около 9 мм.

Таким образом древние хирурги пытались снизить внутречерепное давление и облегчить боль, однако их искусство оказалось бессильным, и пациент скончался во время операции либо вскоре после нее. Как показало обследование черепа, причиной недуга была ушная инфекция, начавшаяся после разрыва перепонки от сильного удара по голове.

После этого внутрь уха мужчины попала грязь, у него развилось тяжелое воспаление среднего уха. В отсутствие антибиотиков это был смертный приговор для него. Из-за воспаления начали разрушаться ткани мозга, кровеносные сосуды и нервы.

Ученые отметили высокое качество и четкость медицинских манипуляций. Отверстие в черепе за ухом было просверлено настолько аккуратно, что твердая мозговая оболочка не была повреждена.

Исследователи считают, что умерший был конным лучником или копьеносцем. Вместе с ним в в общей могиле находилось еще десять скелетов, вероятно, павших в ходе какого-то столкновения.

«Эта хирургическая – самая слoжная, кoтoрую я кoгда-либo видел за мoи 40 лет рабoты с антрoпoлoгическими материалами. Неверoятнo, чтo этo вooбще былo сделанo, с самыми слoжными пригoтoвлениями к вмешательству, а затем и с самoй хирургическoй oперацией, кoтoрая была прoведена в эру, кoгда никтo и не знал oб антибиoтиках», – рассказал ведущий исследователь, антрополог и доктор философии Анагностис Агеларакис.