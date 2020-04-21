Новый сезон «Смешариков» выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» 18 мая

Он будет состоять из 52 эпизодов, сообщила пресс-служба кинотеатра.

Премьера нового сезона мультсериала пройдет в формате 2D. Предыдущий сезон вышел в 2010 году, напомнили в пресс-службе.

Впервые российские зрители увидели «Смешариков» в 2003 году. Кроме классических мультипликационных серий, были созданы полнометражные мультфильмы и спин-оффы.

Как сообщается в релизе, над проектом продолжает работать большая часть той команды, которая начинала создавать сериал 17 лет назад.

Одновременно с премьерой в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» 18 мая запустится детский профиль. Юным зрителям представят каталог мультфильмов и сериалов, составленный с учетом их возраста и интересов. Список будет регулярно пополняться новинками, пообещали представители сервиса.