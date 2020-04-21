Кинорынок Marché du Film состоится в онлайн-формате

Фото: Marché du Film

Традиционную ежегодную встречу решено провести в цифровом виде с 22 по 26 июня, сообщает пресс-служба Каннского фестиваля.

Организаторы самого фестиваля при этом пока еще не определились, как и когда пройдет смотр в этом году. На этом фоне автономный онлайн-рынок создан с целью поддержки международной киноиндустрии и помощи профессионалам, отмечается в сообщении.

Участники мероприятия получат возможность увидеть виртуальные стенды кинокомпаний в онлайн-режиме. Также на платформе будут представлены павильоны разных стран и киоски для агентов, иными словами все, что традиционно происходит на территории Village International.

В рамках рынка состоятся онлайн-показы, обсуждения, презентации и встречи. Опрос среди дистрибьюторов по всему миру показал заинтересованность 80% из них в онлайн-рынке, отмечается в сообщении. При этом 66% намерены покупать в основном готовые фильмы, но спрос есть и на проекты на этапе постпродакшена.

«Мы решили предлoжить эффективную и передoвую платфoрму для пoказа фильмoв, их пoкупки, финансирoвания прoектoв и встреч с партнерами. Этoт эксперимент с нoвoй мoделью рынка пoзвoлит прoфессиoналам, у кoтoрых не былo средств или времени приехать в Канны, принять в нем участие», – подчеркнул исполнительный директор Marché du Film Жером Пийяр.