Коронавирус вынудил Warner Bros. перенести премьеру нового «Бэтмена»

Трансляция вечера пройдет 25 апреля на платформе Okko, сообщает пресс-служба сервиса.
Трансляция на цифровых платформах музея набрала уже более 220 тысяч просмотров, сообщает пресс-служб...
Шоу «Дом культуры и смеха» выйдет на канале в четверг, сообщили ТАСС в его пресс-службе.
Исследование было проведено на севере Эфиопии в марте 2020 года, сообщает Nauka w Polsce.
Он будет состоять из 52 эпизодов, сообщила пресс-служба кинотеатра.
Трансляция вечера пройдет 25 апреля на платформе Okko, сообщает пресс-служба сервиса.
Трансляция на цифровых платформах музея набрала уже более 220 тысяч просмотров, сообщает пресс-служб...
Шоу «Дом культуры и смеха» выйдет на канале в четверг, сообщили ТАСС в его пресс-службе.
Исследование было проведено на севере Эфиопии в марте 2020 года, сообщает Nauka w Polsce.
Он будет состоять из 52 эпизодов, сообщила пресс-служба кинотеатра.
Об этом заявил ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
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Традиционную ежегодную встречу решено провести в цифровом виде с 22 по 26 июня, сообщает пресс-служб...
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21.04.2020
Фото: playground.ru
Первый показ новой ленты франшизы о супергерое должен был пройти 25 июня следующего года. Однако из-за карантина его отложили до 1 октября того же года.
В главных ролях фильма Мэтта Ривза, снятого по мотивам комикса американского издательства DC Comics, задействованы Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие актеры. 15 марта Warner Bros. из-за коронавируса приостановила съемки, начавшиеся в январе в Лондоне.
Ранее Мэтт Ривз сказал, что не будет переносить работу над лентой в другое место. По его словам, съемки будут продолжены в Лондоне после улучшения ситуации.