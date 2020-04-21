Коронавирус вынудил Warner Bros. перенести премьеру нового «Бэтмена»

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Американская киностудия решила изменить даты премьер и других фильмов, сообщает Deadline.

Первый показ новой ленты франшизы о супергерое должен был пройти 25 июня следующего года. Однако из-за карантина его отложили до 1 октября того же года.

В главных ролях фильма Мэтта Ривза, снятого по мотивам комикса американского издательства DC Comics, задействованы Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие актеры. 15 марта Warner Bros. из-за коронавируса приостановила съемки, начавшиеся в январе в Лондоне.

Ранее Мэтт Ривз сказал, что не будет переносить работу над лентой в другое место. По его словам, съемки будут продолжены в Лондоне после улучшения ситуации.