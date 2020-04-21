3D-модель самого большого храма римской Галлии показала грубейшую ошибку архитекторов

Фото: Inrap

Отчет об исследовании опубликован на сайте французского института Inrap.

Величественный римский храм возрастом около 1900 лет был найден учеными Национального института превентивных археологических исследований Франции недалеко от Страсбурга. Создав его трехмерную компьютерную модель, они выяснили, что здание было возведено с невероятной для римских строителей ошибкой.

Руины нашли еще в 2014 году на берегу реки Уаз, неподалеку от небольшого городка Сессион. В древности здесь было римское поселение, найденный комплекс был сооружен во II-III веках нашей эры и занимал площадь около 1,6 гектара. Судя по находкам археологов, здание должно было стать одним из римских религиозных центров на галльской земле.

Основное здание храма было окружено длинной стеной, в его центре находилась массивная скульптура божества. При раскопках были найдены фрагменты разноцветного мрамора, элементы балюстрады с богатым декором. Храм был оборудован большим прямоугольным бассейном, в котором археологи нашли множество металлических культовых предметов, монеты и мебель, видимо, попавшую туда в момент обрушения.

Вход в храм находился в монументальном фасаде с 17 арками, высотой 10,5 метра и длиной 70 метров, что делает это сооружение самым большим в римской Галлии. Однако при всем этом строители допустили грубейшую ошибку, возведя здание на зыбком песчанике неподалеку от берега реки. В результате сдвига грунта огромный храм разрушился в считанные минуты, полагают ученые.