ММОМА оценил свои потери из-за карантина в сумму около 30 млн рублей

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Такое заявление сделал на пресс-конференции исполнительный директор учреждения Василий Церетели.

По его словам, такие средства Московский музей современного искусства (ММОМА) недополучил из-за простоя в течение двух месяцев. «Безусловно, это огромный ущерб для музея, но все сотрудники остаются», – отметил он.

Огромное количество экспозиций музея пришлось перенести на более позднее время, отметил Церетели. По его словам, руководство надеется, что в сентябре учреждение откроется и вернется к нормальной деятельности.

Также присутствовавшая на конференции директор Мультимедиа Арт музея Ольга Свиблова в свою очередь отметила, что за время карантина ее учреждение лишилось около шести миллионов рублей.