21.04.2020
Фото: personastars.com
«Закулисные истoрии, рассказанные Светланoй Владимирoвнoй, будут чередoваться с выступлениями музыкальнoй группы Пoлины Лазаревoй, чей бархатный гoлoс и oсoбая манера испoлнения джазoвых стандартoв вряд ли oставят кoгo-тo равнoдушным», – сообщили в пресс-службе.
Трансляции будут идти каждые понедельник и пятницу. Видеозаписи творческих встреч будут доступны зрителям на сайте театра, также будут публиковаться концерты и чтецкие программы в исполнении артистов театра.
Трансляции будут оставаться доступны для просмотра в течение суток.
В рамках программы будет показана творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Анной Ардовой. Прозвучат романсы из репертуара Леонида Утесова, Александра Вертинского и Клавдии Шульженко.