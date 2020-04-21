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Первой стала встреча зрителей с актрисами Светланой Немоляевой и Полиной Лазаревой, сообщили в пресс-службе театра.

«Закулисные истoрии, рассказанные Светланoй Владимирoвнoй, будут чередoваться с выступлениями музыкальнoй группы Пoлины Лазаревoй, чей бархатный гoлoс и oсoбая манера испoлнения джазoвых стандартoв вряд ли oставят кoгo-тo равнoдушным», – сообщили в пресс-службе.

Трансляции будут идти каждые понедельник и пятницу. Видеозаписи творческих встреч будут доступны зрителям на сайте театра, также будут публиковаться концерты и чтецкие программы в исполнении артистов театра.

Трансляции будут оставаться доступны для просмотра в течение суток.

В рамках программы будет показана творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Анной Ардовой. Прозвучат романсы из репертуара Леонида Утесова, Александра Вертинского и Клавдии Шульженко.