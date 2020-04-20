Имя обладателя Международной Букеровской премии назовут летом

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Дату церемонии перенесли из-за коронавируса на неопределенный срок, заявил Фонд Букеровской премии.

Организаторы Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, решили перенести оглашение имени ее обладателя в 2020 году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник некоммерческая организация, в введении которой находится Букеровская премия и ее международный вариант.

В Фонде сочли, что в ситуации карантинных мер в Великобритании и во многих других странах не все читатели имеют возможность ознакомиться с произведениями из шорт-листа премии до 19 мая., когда планировалось назвать имя обладателя награды. По решению организаторов, это должно случиться летом, дата церемонии будет названа позже.