На дне моря под Бейрутом нашли останки кораблей эпохи «ранней глобализации»

Фото: Enigma Recoveries

В трюме одного из найденных грузовых судов XVII века нашли товары 14 цивилизаций, пишет The Guardian.

Находка была сделана подводными археологами на глубине 2200 метров. В этом месте, как выяснилось, до наших дней покоились обломки 12 кораблей, затонувших в период с III века до нашей эры по XIX век нашей эры. Найденные корабли относятся к римской, раннеисламской и османской эпохам.

Как заявил директор Центра морских исследований Восток-Запад и археолог проекта Enigma Shipwrecks Project (ESP) Шон Кингсли, найденные корабли стали самой невероятной находкей в водах Средиземного моря. Самой впечатляющей из них является османское торговое судно XVII века, названное исследователями «абсолютным колосcом». Его длина 43 метра, грузоподъемность – 1000 тонн.

В трюмах этого корабля подводные археологи нашли артефакты 14 различных культур. В их числе ранний китайский фарфор, индийские пряности и расписные кувшины из Италии. Разнообразие и ассортимент находок говорят о том, что корабль затонул на месте ранее неизвестного «шелково- пряного» пути из Азии в Европу, считают ученые.

География товаров, найденных в трюмах торгового судна, охватывает Персидский залив, Индию, Китай, Красное море, западную и северную Африку, Испанию, Италию, Португалию и Бельгию. Исследователи нашли 360 различных предметов китайского фарфора, изготовленных в период правления последнего императора династии Мин Чунчжэня.