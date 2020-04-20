Организаторы концертов и билетные операторы России объединятся в ассоциацию

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Об этом сообщил ТАСС руководитель компании «Русский шоу-центр» Владимир Зубицкий.

В Ассоциации концертных деятелей объединились «практически не объединяемые конкуренты», отметил он. В организацию войдут негосударственные концертные компании, физические и юридические лица, практически все крупные билетные операторы, сказал Зубицкий.

По его словам, на данный момент создана инициативная группа по формированию ассоциации.

Ранее представители негосударственных учреждений культуры попросили помощи у президента РФ Владимира Путина в связи с массовой отменой мероприятий из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Российский лидер поручил правительству продлить установленный законом срок возврата стоимости билетов на отмененные зрелищные мероприятия до одного года, а в случае переноса зрелищного мероприятия разрешить лишь обмен на билет, абонемент или экскурсионную путевку с более поздней датой.