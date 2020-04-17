Ко Всемирному дню цирка запустят сетевой флешмоб #ЯлюблюЦиркЗа

Инициатором флешмоба стала крупнейшая цирковая компания в мире – Росгосцирк, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Всемирный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. Однако в этом году из-за распространения инфекции коронавируса руководство Всемирной федерации цирка решило перенести дату празднования на более поздний срок.

18 апреля 2020 года в соцсетях будет запущен флешмоб, который позволит каждому желающему признаться в любви к цирковому искусству, отмечается в сообщении.

Для этого нужно опубликовать фото или видео, в котором объясняется, за что вы любите цирковое искусство, с хештегом #ЯлюблюЦиркЗа. Как говорится в сообщении, организаторы принимают любые варианты ответа.