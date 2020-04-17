Фото: sopranomusic.ru

Видеоклип посвящен жизни в период борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба коллектива.

Песня, которую представила арт-группа Михаила Турецкого, носит название Un Sordomuto Amore («Глухонемая любовь»).

«Пандемия принесла в семьи мнoгo бед, мнoгих разделила, мнoгих – навсегда. Челoвечествo oказалoсь в лoвушке. Мы стучимся, мoлимся o выздoрoвлении мира. И oб этoм наша песня», – говорится в сообщении коллектива.

Для композиции выбрали итальянский язык, так как именно Италия совсем недавно стала главным очагом вируса – «прекрасная страна моря и солнца». Символом времени стали также маски, в которых участницы коллектива исполняют песню в видеоклипе.