Музей-заповедник «Кижи» запустил онлайн-курсы экскурсоводов

Фото: соцсети

Для слушателей создана закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте», сообщает сайт Минкультуры РФ.

Обычно курсы подготовки экскурсоводов государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» идут в период с февраля по апрель в аудиториях Петрозаводского государственного университета (ПГУ).

Участники курсов посещают лекции, практические занятия, методкабинет и библиотеку музея. По завершении курсов они сдают экзамены, после чего получают возможность работать экскурсоводами на острове Кижи.

Из-за пандемии коронавируса курсы было решено перевести в онлайн-формат. Организаторы создали закрытую группу в соцсети, где методисты выкладывают видео- и аудиолекции, книги, статьи и ссылки в электронной библиотеке музея, а также ведут консультации.

В конце апреля подготовка гидов будет завершена. Экзамен пройдет уже после окончания режима самоизоляции, отмечается в сообщении.