Директор Warner Music Russia поддержал призыв РСПП снизить налоги на креативную отрасль

В присланном в «Культуру» релизе Александр Блинов подчеркнул, что для исполнителей фактически введен запрет на профессиональный бизнес.

Председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм пояснил, что даже после снятия ограничений концертная деятельность не возобновится за один день.





«Это сложный процесс, уйдут месяцы, прежде чем отрасль вернется в докризисное состояние. Хорошо, если мы увидим первые признаки улучшения к концу текущего года. А ведь отсутствие концертной деятельности тянет по цепочке все остальное. Без зарплаты останутся не только известные исполнители, но и музыканты, которые выступают вместе с ними на одной сцене, бэк-вокалисты, к примеру, обслуживающий артистов персонал», – подчеркнул он.





Из-за отсутствия вознаграждений страдают авторы, отметил Блинов. Ситуация, по его словам, негативно сказывается на организациях по коллективному управлению правами: одни из главных плательщиков – кафе, бары, рестораны, торговые центры – оказались среди наиболее пострадавших от кризиса сфер бизнеса и находятся на грани выживания. Соответственно, ожидается снижение сборов в сегменте HoReCa, а значит, и существенное уменьшение сумм, которые выплачиваются авторам.





«Мы не просим у государства деньги. Нам нужен более благоприятный с точки зрения налогообложения режим. Мы выступаем за создание условий, которые дадут авторам и музыкальному бизнесу хоть как-то компенсировать потери», – объяснил позицию отрасли Александр Блинов.





Напомним, ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести в законодательство понятие креативного предпринимательства и оказывать поддержку его субъектам. По словам Сергея Матвеева, в тексте обращения перечислены как меры, направленные на стабилизацию креативных индустрий в условиях текущего кризиса, так и те, которые будут способствовать быстрому восстановлению и развитию этого сектора экономики по завершении пандемии.