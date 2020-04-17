В Москве стартовал Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена»

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Прием заявок открыт до 23 июня на официальном сайте конкурса, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Принять участие в смотре может любой ученик 8–10 классов. Цель, по словам организаторов, — раскрытие способностей каждого школьника и повышение мотивации к учебе.

В качестве призов победители «Большой перемены» ожидает грант на обучение в вузе в размере 1 миллиона рублей, а также до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вуз. Двадцать лучших школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей.

Все финалисты конкурса будут награждены путевками в «Артек». Педагоги, которые их подготовили, получат возможность участия в образовательной программе мастерской управления «Сенеж».

Общий премиальный фонд составляет 400 миллионов рублей. Всего будет девять тематических направлений, в том числе новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).