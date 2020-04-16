«Библионочь» пройдет в режиме онлайн-марафона

Старт всероссийской акции будет дан 25 апреля на официальном сайте мероприятия.

В рамках акции прошлого года жители могли прийти в библиотеку, литературный музей, книжный магазин в вечернее время и посмотреть выставки, поучаствовать в мастер-классах, встретиться с писателями. Однако в этом году из-за коронавируса все культурные мероприятия перенесли в режим онлайн.

В этой связи было решено начать «Библионочь» 25 апреля в 16.00 онлайн-марафоном #75словПобеды. В рамках акции каждая библиотека представит фильм об архивах, книгах, документах, посвященных Великой Отечественной войне, памяти героям и истории своего края.

На официальном сайте известные актеры, писатели и культурные деятели почтут понравившиеся отрывки из личных фронтовых переписок и любимых произведений, написанных в годы войны.

Акция закончится 9 мая. Поучаствовать в ней может каждый житель, записав и выложив с хэштегом #75словПобеды видео прочтения памятного отрывка из письма или книги старшего поколения своей семьи.