Тающий ледник в Норвегии открыл археологам тысячи вещей, потерянных на перевале 1700 лет назад

Фото: naukatv.ru

Норвежский ледник Лендбрин начал отступать из-за глобального потепления, сообщает журнал Antiquity.

Изменения климата привели к таянию льдов, в результате на поверхность вышло около тысячи артефактов, которые свидетельствуют об активном использовании горного перевала в эпоху викингов.

Движение по перевалу было особенно оживленным в 300-1500 года нашей эры, максимальная активность наблюдалась примерно в 1000 года нашей эры в эпоху викингов – времени повышенной мобильности, политической централизации, растущей торговли и урбанизации в Северной Европе, говорится в журнале.

В 2011 году на леднике обнаружили тунику, было найдено еще около 800 артефактов, 150 костей и оленьих рогов, более 100 каменных насыпей и оснований каменных сооружений. Археологи нашли обломки саней, трости, подковы, предметы повседневного обихода – варежку, несколько ботинок из кожи и фрагменты текстильных изделий.

Исключительно богатый археологический материал этого места является иллюстрацией системы сезонного перегона скота в горной местности, существовавшей долгое время.

«Состояние объектов, растаявших из-подо льда, просто ошеломляет», — комментирует Эспен Финстад, соавтор и соруководитель программы ледниковой археологии. «Как будто они были потеряны совсем недавно, а не столетия или тысячелетия назад».

60 находок из Лендбрина были датированы радиоуглеродным методом. Изучение показало, что движение через перевал началось в римском железном веке около 300 года н. э. и продолжалось примерно до эпохи викингов около 1000 года н. э., затем оно постепенно сошло на нет.