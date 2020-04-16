Федор Добронравов, Елена Яковлева и Светлана Рябова награждены орденами Дружбы

16.04.2020

Фото: popbio.ru

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении актера, народного артиста РФ орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры».

Тем же указом президент наградил орденом Дружбы артистку Московского академического театра сатиры Елену Яковлеву, дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева.

Орден Дружбы получила и третья артистка Московского театра сатиры, Светлана Рябова.

 