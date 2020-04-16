Федор Добронравов, Елена Яковлева и Светлана Рябова награждены орденами Дружбы

В рамках трансляции будет представлена программа «Музыка online», пишет volga-kaspiy.ru.
Норвежский ледник Лендбрин начал отступать из-за глобального потепления, сообщает журнал Antiquity.
Возраст находки определили в 2100 лет, сообщает HistoryBlog.
Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Монета была найдена с помощью металлоискателя, сообщает Daily Mail.
В рамках трансляции будет представлена программа «Музыка online», пишет volga-kaspiy.ru.
Норвежский ледник Лендбрин начал отступать из-за глобального потепления, сообщает журнал Antiquity.
Возраст находки определили в 2100 лет, сообщает HistoryBlog.
Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Монета была найдена с помощью металлоискателя, сообщает Daily Mail.
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16.04.2020
Фото: popbio.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении актера, народного артиста РФ орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры».
Тем же указом президент наградил орденом Дружбы артистку Московского академического театра сатиры Елену Яковлеву, дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева.
Орден Дружбы получила и третья артистка Московского театра сатиры, Светлана Рябова.