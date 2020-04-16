Александр Сухотин: России нужен гарантийный фонд для кредитования под залог интеллектуальных прав

Ранее РСПП обратился к правительству с призывом поддержать креативную индустрию в условиях пандемии коронавируса.

Банкам невыгодно брать интеллектуальную собственность в залог, заявил корреспонденту газеты «Культура» председатель совета директоров краудлендинговой платформы CO-FI, председатель рабочей группы по механизму «регуляторной песочницы» Банка России, инвестициям в творческо-технологические сферы Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Александр Сухотин.

Он напомнил, что ЦБ РФ считает ее высокорисковым активом со слабой ликвидностью. «В итоге, если банк выдает кредит под залог интеллектуальной собственности, он должен образовать резервы для покрытия рисков в объеме выданного кредита, – пояснил Сухотин. – Каждый выданный в кредит рубль превращается в два – рубль выдал, рубль отложил для покрытия рисков». Таким образом обеспечивается стабильность банковской системы, и получается замкнутый круг.

Гарантийный фонд для кредитования под залог интеллектуальных прав может решить эту проблему. Сухотин напомнил, что подобный фонд был создан в Южной Корее еще в 1976 году. «Его емкость для того времени была немаленькой – более 4 млрд долларов. За 50 лет объем гарантий, выданных этим фондом, превысил 40 млрд долларов – и ничуть стабильность банковской системы не пострадала, – отметил эксперт. – Зато южнокорейская экономика стала одной из весьма развитых. Зайдите в любой магазин – везде найдете инновационные товары южнокорейских производителей – от техники до зубной пасты и одежды. Вот пример игры «в долгую»! Сухотин также подчеркнул, что самую высокую добавочную стоимость, рост и, следовательно, привлекательность для инвестиций в последние десятилетия демонстрирует именно креативная индустрия.

Напомним, ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести в законодательство понятие креативного предпринимательства и оказывать поддержку его субъектам. В тексте обращения перечислены как меры, направленные на стабилизацию креативных индустрий в условиях текущего кризиса, так и те, которые будут способствовать быстрому восстановлению и развитию этого сектора экономики по завершении пандемии, в том числе и такая мера, как создание гарантийного фонда.