Оргкомитет «Нацбеста» назвал шорт-лист премии отражением мрачных настроений в обществе

Короткий список премии «Национальный бестселлер» публикует ТАСС.

Фаворитом гонки этого года стали Михаил Елизаров с романом «Земля» и Ольга Погодина-Кузьмина с романом «Уран». Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь.

В шорт-лист также вошли Андрей Аствацатуров («Не кормите и не трогайте пеликанов»), Кирилл Рябов («Пес»), Булат Ханов («Непостоянные величины») и София Синицкая («Сияние "жеможаха"»).

По словам Левенталя, финал премии будет проведен осенью. Назначить дату прямо сейчас не представляется возможным из-за пандемии, пояснил он.

При отсутствии видимого формального сходства между лидерами гонки их книги, тем не менее, кое-что роднит, отметил Левенталь. «Особенно заметно это становится, если заменить русскую Землю с греческой Геей. Обе книги наполнены мрачными предчувствиями, в обеих важную роль играет злой рок, и там, и там появляется мотив невеселой иронии слепой судьбы», – цитируют его организаторы премии.

Левенталь напомнил, что шорт-лист «Нацбеста» является барометром настроений в обществе, по крайней мере в читающем сообществе. «Настроения эти ни радужными, ни полными надежд сегодня никак не назовешь», – подчеркнул он.