Директор ведущего российского музыкального лейбла поддержал письмо РСПП к правительству в разговоре с «Культурой».

По словам Козина, в отрасли наблюдается резкое падение доходов.

«Я к любoй инициативе, кoтoрая пoддерживает индустрию, пoддерживает автoрoв, oтнoшусь пoлoжительнo. Автoрам действительнo сейчас непрoстo – исчезла существенная часть дoхoда в виде oтчислений с кoнцертoв. Надеюсь, чтo правительствo внимательнo oтнесется к даннoй инициативе», – указал глава лейбла.

Говоря о том, сколько может продлиться кризис, Алексей Козин сказал, что сейчас очень сложно загадывать, что будет. По его словам, сейчас никто не понимает, как долго это продлится, когда снимут запрет концертной деятельности. На этом фоне, отметил Козин, отсутствие поддержки предложенных инициатив может губительно отразиться на отрасли.

Напомним, ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести в законодательство понятие креативного предпринимательства и оказывать поддержку его субъектам. По словам Сергея Матвеева, в тексте обращения перечислены как меры, направленные на стабилизацию креативных индустрий в условиях текущего кризиса, так и те, которые будут способствовать быстрому восстановлению и развитию этого сектора экономики по завершении пандемии.